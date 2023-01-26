Лосось на сковороді. Рецепт
Готуємо страву в домашніх умовах, швидко, смачно, корисно! Це найлегший спосіб приготування цієї рибини. Подавати до столу смажений лосось можна, як сам по собі, так і з гарніром, салатом та різносолам
Інгредієнти (на дві порції):
- 300 г лосося
- Сіль (на ваш смак)
- Перець мелений чорний (на Ваш смак)
- Соняшникова олія
Спосіб приготування лосося на сковороді:
- Розморожуємо рибину до кімнатної температури
- Шкірку не знімаємо
- Лосось промиваємо та просушуємо рушником
- Натираємо рибину сіллю та перцем (не пересолюємо, не переперчуємо)
- Розрізаємо рибину на порційні шматочки (завтовшки приблизно 2 см)
- На сковорідку наливаємо олію та розігріваємо її
- Викладаємо стейки на сковорідку (вогонь робимо помірний)
- Стейки лосося смажимо по чотири хвилини з кожного боку
- Під час подачі до столу поливаємо страву лимонним соком
- Приправляємо смаколик відповідним соусом (до смаку)
Смачного!
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