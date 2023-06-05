Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Лубінець розповів посланцю Папи Римського про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ

Лубінець розповів посланцю Папи Римського про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ

5 червня, 2023 понедiлок
21:27
Війна з Росією Представники делегації Ватикану біля церкви святого Андрія Первозванного в Бучі

Посланець Ватикану кардинал Маттео Дзуппі прибув до України. З уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем вони обговорили злочини РФ проти маленьких українців і механізми повернення вивезених Росією дітей

Про це повідомляє Укрінформ.

Маттео Дзуппі запевнив у підтримці України та наголосив на тому, що війна є кроком назад, який руйнує усе та від якого страждають діти.

"Звичайно, церква зробить все можливе для захисту життя дітей", - сказав він.

Уповноважений ВРУ з прав людини повідомив, що за час повномасштабного вторгнення Росія вбила понад 500 українських дітей та продовжує вчиняти злочини проти маленьких українців. Він нагадав, що найменшій дитині, яка загинула від обстрілів пологового будинку в Запоріжжі, було лише 2 дні від народження.

"Буквально вчора дитина, якій було всього два роки, загинула у Дніпрі від удару російською ракетою”, - додав Лубінець.

Уповноважений ВРУ з прав людини також розповів, що на сьогодні Україна верифікувала дані 19 505 українських дітей, яких депортувала Росія. Повернути до України вже вдалося 371 дитину.

"Повернення кожної дитини - це як маленька спецоперація. Коли ти знаєш, що Російська Федерація ніколи не буде тобі сприяти та допомагати, ми маємо робити все, щоб українські діти повернулися. На сьогодні нам вдалося повернути 371 дитину. Можливо, за вашою участю вдасться кардинально змінити цю цифру", - сказав Лубінець.

Омбудсман також наголосив, що під час видачі вкраденим українським дітям документів російського зразка РФ змінює певні відомості у них.

"Міняється якась буква, а по факту міняється вся інформація. Це робиться задля того, щоб ми ніколи не повернули своїх дітей", - переконаний він.

Спеціальний посланник Папи Римського побував із візитом у Бучі 

Під час візиту в Україну Маттео Дзуппі відвідав Бучу, де на власні очі побачив, яку надвисоку ціну українці сплачують за свободу та мир в усьому світі.

Про це повідомили в телеграмі Київської ОВА. У поїздці регіоном його супроводжували голова Київської ОВА Руслан Кравченко та представники місцевої влади. Зокрема, делегація побувала біля церкви святого Андрія Первозванного в Бучі - місці, де під час окупації були поховані 119 мирних мешканців. Також Маттео Дзуппі оглянув фотовиставку звірств росіян у Бучі. Особливо кардинала Дзуппі вразили історії вбивства дітей.

"Це жахливо. Обов’язково має бути справедливість і зло повинно понести відповідальність", – наголосив Маттео Дзуппі.

Посол Папи Римського пообіцяв особисто розповісти про злочини росіян Папі Франциску. А ще – передати йому бучанську пам’ятну монету.

"Подібні історії є болем для всього цивілізованого світу. Посланник Папи Римського розповів про масові вбивства нацистами мирних людей біля італійського міста Болонья. Українці, як ніхто інший, прагнуть, щоб подібні страшні злочини проти людства ніколи не повторювалися", - сказав очільник обладміністрації.

  • Нагадаємо, в середині травня у Ватикані повідомили, що створили миротворчу місію щодо агресії РФ в Україні. У її рамках було домовлено, що до Москви вирушить архієпископ Клаудіо Гуджеротті, а до Києва – кардинал Маттео Марія Дзуппі. Посол Папи Римського Франциска з питань миру в Україні кардинал Маттео Дзуппі назвав війну "пандемією" і заявив, що всі християни покликані бути миротворцями.
Ватикан
Читайте також:
путін
4 червня, 2023 неділя
Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом Путіна, - посол США Бжезінський
3 червня, 2023 субота
"Реал" розірвав контракт зі своїм найдорожчим гравцем в історії
F-16
5 червня, 2023 понедiлок
У США розбився приватний легкомоторний літак, який переслідували винищувачі, бо він не виходив на зв'язок
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.83
    Купівля 36.83
    Продаж 37.44
  • EUR
    Купівля 39.63
    Продаж 40.49
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
5 червня
22:37
Оновлено
аміак
У Куп'янському районі внаслідок обстрілів пошкоджено трубопровід з аміаком
22:34
В Австралії науково довели невинуватість жінки, яка відсиділа 20 років за вбивство дітей
22:30
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував санкції, які обмежать російський військовий потенціал
22:03
Бєлгород
Армія РФ може знищити з артилерії місто Шебекіно на Бєлгородщині, - перехоплення ГУР
22:02
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін зробив тимчасовий вибір у грі зі своїми наближеними, - дипломат Безсмертний
21:40
Аналітика
Сергій Згурець
Сили оборони рухаються на Бахмутському напрямку широким фронтом та мають певні успіхи. Колонка Сергія Згурця
21:25
Ігри Нескорених
Додаткове місце для Тайри: оголошено склад збірної України на Ігри Нескорених-2023
21:08
Ексклюзив
НБУ
Повідомлення щодо збору НБУ даних про платежі українців - інформаційний вкид для розхитування банківської системи, - президент Асоціації українських банків
20:48
Денис Шмигаль
Шмигаль: перші групи українських пілотів вирушили на навчання до Великої Британії
20:34
на фото кадр з фільму Місія на двох
Вийшов український трейлер фільму "Місія на двох" із Джекі Чаном та Джоном Сіна у головних ролях
20:25
кримські татари
Меджліс кримських татар подав на реєстрацію як представницький орган корінного народу України
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Лукашенко і "українське питання"
19:48
Оновлено
Росіяни вдарили по Балаклії, є загиблий та поранені
19:36
Вночі було вбито старшого оперативного угруповання "Бєлгород" полковника гвардії Стесєва, - ГУР
19:24
знищена техніка окупантів
В один з населених пунктів Луганщини було доправлено 20 вантажівок поранених росіян, — Генштаб
19:15
Ілон Маск
Стартап Ілона Маска Neuralink подорожчав до $5 млрд, - Reuters
19:07
Ексклюзив
Ліки
"Тиск на межі життя та смерті": окупанти примушують людей з потребою у ліках брати паспорти РФ, - депутат Запорізької облради
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 467 дня війни: ЗСУ контрнаступають на деяких напрямках, а секретний проєкт ГУР завдав РФ понад $700 мільйонів збитків
18:59
кібербезпека
США працюють над виділенням Україні додаткових $37 млн на кібербезпеку
18:42
Партнерський матеріал
Президент Favbet Foundation підтримав спортивний фестиваль для українських сімей у Загребі   
18:33
США
США ввели санкції проти росіян, причетних до спроби дестабілізації ситуації в Молдові
18:33
Ганна Маляр
Маляр розповіла про перебіг наступу ЗСУ та успіх на Бахмутському напрямку
18:13
РФ зареєструвала 2 судна зернової ініціативи на вхід у порти України, але проігнорувала 56, які чекають тривалий час
18:08
Ексклюзив
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Токаєв елегантно послав Лукашенка: Клімкін про запрошення Казахстану стати членом союзної держави
18:08
OPINION
Сергій Фурса
Жодна математика Путіна не зупинить
17:56
Президент Зеленський і голова МЗС Британії Клеверлі
Голова МЗС Британії Клеверлі приїхав у Київ і зустрівся із Зеленським
17:54
наручники
Журналіста Vesti.ua затримали за підозрою в розбещенні неповнолітніх хлопців, редакція заявила про його звільнення
17:52
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
Україна добре підготовлена до контрнаступу, проте ще рано говорити про результати, - генерал Міллі
17:40
Оновлено
Легіон "Свобода Росії"
Легіон "Свобода Росії" пропонує ЧВК Вагнера обміняти кілька полонених росіян на командира 72-ї бригади ЗС РФ, Пригожин відповів
17:33
Ексклюзив
Косово - Сербія
Один із варіантів вирішення конфлікту в Косово - віддати сербські райони Белграду, - експертка-балканістка Гелетій
17:33
Охоронець київської поліклініки
Охоронцю київської поліклініки, який не відчинив укриття, готують підозру за поширення комуністичної символіки
17:15
українці
В Україні постійно проживають 29 млн людей, – Інститут майбутнього
17:09
Ексклюзив
обстріл, ППО
Ворог намагається потужно навантажувати українську ППО, йде гра на виснаження, - військовий експерт Рябих
17:08
Оновлено
Александер де Кроо
Бельгія почала розслідування можливого використання переданої Україні зброї на території РФ, ГУР прокоментувало
16:48
евакуація
Синєгубов припустив можливість примусової евакуації жителів прикордоння на Харківщині
16:31
ракета
КМВА назвала кількість ворожих цілей, збитих українською ППО над Києвом у травні
16:10
Ексклюзив
окупанти
Окупанти будуть обороняти Чонгарський півострів до останнього, - політолог Молчанов
16:07
OPINION
Павло Клімкін
Чому Україна - не Ізраїль
16:06
музей "Карпатська хата"
Унаслідок війни РФ в Україні постраждали 1520 об'єктів культурної інфраструктури
16:02
Ексклюзив
окупанти Маріуполь
У Маріуполі окупанти забирають кращих лікарів до військового шпиталю, залишаючи цивільних без меддопомоги, - Андрющенко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV