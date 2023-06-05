Про це повідомляє Укрінформ.

Маттео Дзуппі запевнив у підтримці України та наголосив на тому, що війна є кроком назад, який руйнує усе та від якого страждають діти.

"Звичайно, церква зробить все можливе для захисту життя дітей", - сказав він.

Уповноважений ВРУ з прав людини повідомив, що за час повномасштабного вторгнення Росія вбила понад 500 українських дітей та продовжує вчиняти злочини проти маленьких українців. Він нагадав, що найменшій дитині, яка загинула від обстрілів пологового будинку в Запоріжжі, було лише 2 дні від народження.

"Буквально вчора дитина, якій було всього два роки, загинула у Дніпрі від удару російською ракетою”, - додав Лубінець.

Уповноважений ВРУ з прав людини також розповів, що на сьогодні Україна верифікувала дані 19 505 українських дітей, яких депортувала Росія. Повернути до України вже вдалося 371 дитину.

"Повернення кожної дитини - це як маленька спецоперація. Коли ти знаєш, що Російська Федерація ніколи не буде тобі сприяти та допомагати, ми маємо робити все, щоб українські діти повернулися. На сьогодні нам вдалося повернути 371 дитину. Можливо, за вашою участю вдасться кардинально змінити цю цифру", - сказав Лубінець.

Омбудсман також наголосив, що під час видачі вкраденим українським дітям документів російського зразка РФ змінює певні відомості у них.

"Міняється якась буква, а по факту міняється вся інформація. Це робиться задля того, щоб ми ніколи не повернули своїх дітей", - переконаний він.

Спеціальний посланник Папи Римського побував із візитом у Бучі

Під час візиту в Україну Маттео Дзуппі відвідав Бучу, де на власні очі побачив, яку надвисоку ціну українці сплачують за свободу та мир в усьому світі.

Про це повідомили в телеграмі Київської ОВА. У поїздці регіоном його супроводжували голова Київської ОВА Руслан Кравченко та представники місцевої влади. Зокрема, делегація побувала біля церкви святого Андрія Первозванного в Бучі - місці, де під час окупації були поховані 119 мирних мешканців. Також Маттео Дзуппі оглянув фотовиставку звірств росіян у Бучі. Особливо кардинала Дзуппі вразили історії вбивства дітей.

"Це жахливо. Обов’язково має бути справедливість і зло повинно понести відповідальність", – наголосив Маттео Дзуппі.

Посол Папи Римського пообіцяв особисто розповісти про злочини росіян Папі Франциску. А ще – передати йому бучанську пам’ятну монету.

"Подібні історії є болем для всього цивілізованого світу. Посланник Папи Римського розповів про масові вбивства нацистами мирних людей біля італійського міста Болонья. Українці, як ніхто інший, прагнуть, щоб подібні страшні злочини проти людства ніколи не повторювалися", - сказав очільник обладміністрації.