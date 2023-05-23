Про це повідомляє Associated Press.

У своїх перших публічних коментарях після призначення посланником по Україні кардинал Зуппі закликав до створення культури миру, щоб відповісти на "глибоку тривогу, іноді невиражену, часто непочуту, народів, які потребують миру".

Цитуючи Франциска, Зуппі нагадав про часті емоційні висловлювання солідарності понтифіка з "замученим" українським народом і, схоже, відповів на часту критику дипломатичної традиції нейтралітету Ватикану і небажання Франциска публічно звертатися до Кремля.

Зуппі припустив, що Франциск аж ніяк не був нейтральним, вимагаючи миру.

"Ми сьогодні вдячні за його пророцтво, яке так рідко зустрічається сьогодні, коли, говорячи про мир, ми уникаємо займати чиюсь сторону або не визнаємо відповідальності", – сказав він.

Зуппі сказав, що всі християни покликані зробити свій внесок у встановлення миру: "Війна – це пандемія. Вона стосується всіх нас".

"Церква і християни вірять в мир, ми всі покликані бути миротворцями, тим більше в жахливому штормі конфліктів", – сказав він.