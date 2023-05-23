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Ватикан створив миротворчу місію щодо агресії РФ в Україні: її очільник назвав війну "пандемією"

23 травня, 2023 вiвторок
17:25
Війна з Росією Зеленський та Папа Франциск

Посол Папи Римського Франциска з питань миру в Україні кардинал Маттео Зуппі у вівторок назвав війну "пандемією" і заявив, що всі християни покликані бути миротворцями

Про це повідомляє Associated Press.

У своїх перших публічних коментарях після призначення посланником по Україні кардинал Зуппі закликав до створення культури миру, щоб відповісти на "глибоку тривогу, іноді невиражену, часто непочуту, народів, які потребують миру".

Цитуючи Франциска, Зуппі нагадав про часті емоційні висловлювання солідарності понтифіка з "замученим" українським народом і, схоже, відповів на часту критику дипломатичної традиції нейтралітету Ватикану і небажання Франциска публічно звертатися до Кремля.

Зуппі припустив, що Франциск аж ніяк не був нейтральним, вимагаючи миру.

"Ми сьогодні вдячні за його пророцтво, яке так рідко зустрічається сьогодні, коли, говорячи про мир, ми уникаємо займати чиюсь сторону або не визнаємо відповідальності", – сказав він.

Зуппі сказав, що всі християни покликані зробити свій внесок у встановлення миру: "Війна – це пандемія. Вона стосується всіх нас".

"Церква і християни вірять в мир, ми всі покликані бути миротворцями, тим більше в жахливому штормі конфліктів", – сказав він.

  • Минулого тижня стало відомо, що Папа Римський Франциск попросив главу італійського єпископату кардинала Маттео Зуппі створити миротворчу місію для війни в Україні. Ймовірно, це та місія, про яку Папа говорив під час свого візиту до Угорщини в квітні, але поки що подробиць не розкривають.
  • 13 травня Зеленський після спілкування з Папою Римським Франциском заявив, що отримав сигнал підтримки української "формули миру" від Ватикану.

Ватикан
миротворча місія
Папа Римський Франциск
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2023, вiвторок
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