Таку заяву зробили у Ватикані, передає Il Sismografo.

"Президенти Зеленський і Путін окремо погодилися на переговори зі спеціальними представниками Святішого Отця для обговорення та досягнення перемир’я. Попередні питання дуже складні, і поки що прогрес виглядає дуже обмеженим", - ідеться в публікації.

Імена спецпосланців є для України та РФ дуже важливими, зазначає видання.

"Сторони також запитували дані будь-яких посланників, які б дозволили їм відстежити біографічний профіль папського представника(ів). Імена цих особистостей для Москви та Києва вважаються надзвичайно важливими", - зазначено у повідомленні.

Імена спецпосланців не є остаточними, бо ще потрібна їхня згода.

У Ватикані називають візит спецпосланців частиною "мирної місії" Папи Римського, про яку він оголосив 1 травня.