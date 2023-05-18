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"Мирна місія" Папи Римського: у Ватикані стверджують, що Москва та Київ погодилися прийняти спецпосланців

18 травня, 2023 четвер
17:38
Світ Папа Римський Франциск

Україна та РФ готові прийняти спецпосланців Папи Римського. До Москви  вирушить архієпископ Клаудіо Гуджеротті, а до Києва – кардинал Маттео Марія Дзуппі

Таку заяву зробили у Ватикані, передає Il Sismografo.

"Президенти Зеленський і Путін окремо погодилися на переговори зі спеціальними представниками Святішого Отця для обговорення та досягнення перемир’я. Попередні питання дуже складні, і поки що прогрес виглядає дуже обмеженим", - ідеться в публікації.

Імена спецпосланців є для України та РФ дуже важливими, зазначає видання.

"Сторони також запитували дані будь-яких посланників, які б дозволили їм відстежити біографічний профіль папського представника(ів). Імена цих особистостей для Москви та Києва вважаються надзвичайно важливими", - зазначено у повідомленні.

Імена спецпосланців не є остаточними, бо ще потрібна їхня згода.

У Ватикані називають візит спецпосланців частиною "мирної місії" Папи Римського, про яку він оголосив 1 травня.

  • 12 квітня Папа Римський Франциск закликав світових лідерів використовувати розум, а не зброю для вирішення розбіжностей, нагадавши про холодну війну 1960-х років між Вашингтоном і Москвою.  
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