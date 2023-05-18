"Мирна місія" Папи Римського: у Ватикані стверджують, що Москва та Київ погодилися прийняти спецпосланців
Україна та РФ готові прийняти спецпосланців Папи Римського. До Москви вирушить архієпископ Клаудіо Гуджеротті, а до Києва – кардинал Маттео Марія Дзуппі
Таку заяву зробили у Ватикані, передає Il Sismografo.
"Президенти Зеленський і Путін окремо погодилися на переговори зі спеціальними представниками Святішого Отця для обговорення та досягнення перемир’я. Попередні питання дуже складні, і поки що прогрес виглядає дуже обмеженим", - ідеться в публікації.
Імена спецпосланців є для України та РФ дуже важливими, зазначає видання.
"Сторони також запитували дані будь-яких посланників, які б дозволили їм відстежити біографічний профіль папського представника(ів). Імена цих особистостей для Москви та Києва вважаються надзвичайно важливими", - зазначено у повідомленні.
Імена спецпосланців не є остаточними, бо ще потрібна їхня згода.
У Ватикані називають візит спецпосланців частиною "мирної місії" Папи Римського, про яку він оголосив 1 травня.
- 12 квітня Папа Римський Франциск закликав світових лідерів використовувати розум, а не зброю для вирішення розбіжностей, нагадавши про холодну війну 1960-х років між Вашингтоном і Москвою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.13
Купівля 37.13Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 40.25Продаж 41.07
- Актуальне
- Важливе