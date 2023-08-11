Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Кияни у третьому кваліфікаційному раунді турніру 10 серпня поступилися у Салоніках "Арісу" з рахунком 0:1, а румунський тренер після гри заявив, що правий вінгер "Динамо" Андрій Ярмоленко не впорався зі своїм завданням та не протидіяв на фланзі лівому захиснику грецького клубу Франко Феррарі.

"Суперники мали нагоди, щоб відзначитися ще двічі. У першому таймі їх не було, а ось у другому було достатньо. В основному, через лівий фланг, де Ярмоленко не йшов за Феррарі, той робив багато дуже небезпечних проходів, і після цього суперник міг забити. Але до цього призводили наші помилки", - сказав Луческу.

Він назвав поразку динамівців від грецького клубу заслуженою.

"Аріс" заслужив цю перемогу, яку вони забезпечили собі у другій частині другого тайму. Сьогоднішня гра була рівною, ми занадто пізно почали грати для того, щоб забити – лише після того, як пропустили. Розраховували, що суперник виходитиме із зон, що дасть нам простір. Їм вдалося забити з пенальті. Але попереду ще один матч у Бухаресті", - зазначив Луческу.

Повернення Ярмоленка в "Динамо"

Ярмоленко повернувся до київського клубу після шестирічної перерви. Він виступав за "Динамо" у 2007-2017 роках. Вінгер перейшов до столичної команди на правах вільного агента та вже зіграв за киян 3 матчі та забив 2 голи.

Попереднім клубом 33-річного футболіста був "Аль-Айн" з ОАЕ, за який він під керівництвом українця Сергія Реброва зіграв 28 матчів, забив 12 голів та віддав 6 результативних передач.

Ярмоленко також виступав за німецьку "Борусію" з Дортмунда та англійський "Вест Гем". За збірну України зіграв 114 матчів та забив 45 голів.