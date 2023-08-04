Ярмоленко забив перші два голи після повернення в "Динамо"
Український вінгер "Динамо" Андрій Ярмоленко вперше забив в офіційному матчі після повернення у київський клуб
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 4 серпня, "Динамо" зіграло проти київської "Оболоні" у 2-му турі УПЛ. Матч закінчився 4:2 - перемогли динамівці.
Українська Прем'єр-ліга
2-й тур
4 серпня
"Оболонь" - "Динамо" 2:4
Голи: Черненко, 44, Карась, 52 - Ванат, 20, Ярмоленко, 31 (пен.), 76 (пен.), Буяльський, 45+5
Вилучення: Груша, 73 ("Оболонь")
Голи Ярмоленка
Рахунок у грі відкрив Владислав Ванат, а на 32-й хвилині Андрій Ярмоленко подвоїв перевагу "Динамо" з пенальті. Для легендарного вінгера - це перший гол в офіційному матчі після повернення у київський клуб.
Українцю вдалось відзначитись і вдруге. На 76-й хвилині Андрій Ярмоленко знову реалізував пенальті.
Для Ярмоленка це 100 і 101 голи у кар'єрі в УПЛ.
Що відомо про Андрія Ярмоленка
Ярмоленко повернувся до київського клубу після шестирічної перерви. Він виступав за "Динамо" у 2007-2017 роках. Вінгер перейшов до столичної команди на правах вільного агента.
Попереднім клубом 33-річного футболіста був "Аль-Айн" з ОАЕ, за який він під керівництвом українця Сергія Реброва зіграв 28 матчів, забив 12 голів та віддав 6 результативних передач.
Ярмоленко також виступав за німецьку "Борусію" з Дортмунда та англійський "Вест Гем". За збірну України зіграв 114 матчів та забив 45 голів.
- У вівторок, 27 червня, український футболіст Андрій Ярмоленко повернувся до "Динамо".
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