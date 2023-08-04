Ярмоленко забив перші два голи після повернення в "Динамо"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні, 4 серпня, "Динамо" зіграло проти київської "Оболоні" у 2-му турі УПЛ. Матч закінчився 4:2 - перемогли динамівці.

Українська Прем'єр-ліга

2-й тур

4 серпня

"Оболонь" - "Динамо" 2:4

Голи: Черненко, 44, Карась, 52 - Ванат, 20, Ярмоленко, 31 (пен.), 76 (пен.), Буяльський, 45+5

Вилучення: Груша, 73 ("Оболонь")

Голи Ярмоленка

Рахунок у грі відкрив Владислав Ванат, а на 32-й хвилині Андрій Ярмоленко подвоїв перевагу "Динамо" з пенальті. Для легендарного вінгера - це перший гол в офіційному матчі після повернення у київський клуб.

Українцю вдалось відзначитись і вдруге. На 76-й хвилині Андрій Ярмоленко знову реалізував пенальті.

Для Ярмоленка це 100 і 101 голи у кар'єрі в УПЛ.

Що відомо про Андрія Ярмоленка

Ярмоленко повернувся до київського клубу після шестирічної перерви. Він виступав за "Динамо" у 2007-2017 роках. Вінгер перейшов до столичної команди на правах вільного агента.

Попереднім клубом 33-річного футболіста був "Аль-Айн" з ОАЕ, за який він під керівництвом українця Сергія Реброва зіграв 28 матчів, забив 12 голів та віддав 6 результативних передач.

Ярмоленко також виступав за німецьку "Борусію" з Дортмунда та англійський "Вест Гем". За збірну України зіграв 114 матчів та забив 45 голів.