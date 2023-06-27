Ярмоленко повернувся до київського "Динамо"
У вівторок, 27 червня, український футболіст Андрій Ярмоленко повернувся до київського "Динамо"
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
З футболістом збірної України підписали контракт на два роки.
Ярмоленко повернувся до київського клубу після шестирічної перерви. Він виступав за "Динамо" у 2007-2017 роках. Вінгер перейшов до столичної команди на правах вільного агента.
Що відомо про Андрія Ярмоленка
Попереднім клубом 33-річного футболіста був "Аль-Айн" з ОАЕ, за який він під керівництвом українця Сергія Реброва зіграв 28 матчів, забив 12 голів та віддав 6 результативних передач.
Ярмоленко також виступав за німецьку "Борусію" з Дортмунда та англійський "Вест Гем". За збірну України зіграв 114 матчів та забив 45 голів.
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