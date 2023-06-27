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Ярмоленко повернувся до київського "Динамо"

27 червня, 2023 вiвторок
16:25
Спорт Андрій Ярмоленко

У вівторок, 27 червня, український футболіст Андрій Ярмоленко повернувся до київського "Динамо"

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".  

З футболістом збірної України підписали контракт на два роки.

Ярмоленко повернувся до київського клубу після шестирічної перерви. Він виступав за "Динамо" у 2007-2017 роках. Вінгер перейшов до столичної команди на правах вільного агента

Що відомо про Андрія Ярмоленка

Попереднім клубом 33-річного футболіста був "Аль-Айн" з ОАЕ, за який він під керівництвом українця Сергія Реброва зіграв 28 матчів, забив 12 голів та віддав 6 результативних передач. 

Ярмоленко також виступав за німецьку "Борусію" з Дортмунда та англійський "Вест Гем".  За збірну України зіграв 114 матчів та забив 45 голів. 

футбол
Динамо
Андрій Ярмоленко
Борусія
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