Ярмоленко безплатно покинув арабський "Аль-Айн"

Про це повідомляє офіційний твіттер "Аль-Айну".

"Успіхів і спасибі", — йдеться у заяві клубу з ОАЕ.

Андрій Ярмоленко виступав за "Аль-Айн" один рік. Він грав під керівництвом Сергія Реброва, провів 28 матчів, забив 12 голів і віддав 6 асистів.

Контракт 33-річного українця підійшов до кінця. Ярмоленко йде з клубу безплатно.