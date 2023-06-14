Ярмоленко безплатно покинув арабський "Аль-Айн"
Арабський "Аль-Айн" оголосив про відхід українського вінгера Андрія Ярмоленка
Про це повідомляє офіційний твіттер "Аль-Айну".
"Успіхів і спасибі", — йдеться у заяві клубу з ОАЕ.
Андрій Ярмоленко виступав за "Аль-Айн" один рік. Він грав під керівництвом Сергія Реброва, провів 28 матчів, забив 12 голів і віддав 6 асистів.
Контракт 33-річного українця підійшов до кінця. Ярмоленко йде з клубу безплатно.
- 1 лютого повідомлялось, що "Динамо" розпочало переговори про повернення Андрія Ярмоленка до Києва.
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