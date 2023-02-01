Ярмоленко отримав пропозицію повернутися до "Динамо"

Про це повідомив турецький журналіст Ертан Сузгун у twitter.

За його інформацією, "Динамо" має намір взимку повернути Ярмоленка та вже зробило "Аль-Айну" пропозицію щодо вінгера. У переході футболіста збірної України такоє зацікавлений турецький "Істанбул".

33-річний Андрій Ярмоленко у нинішньому сезоні зіграв за "Аль-Айн", який очолює українець Сергій Ребров, 17 матчів, забив 7 голів та віддав 4 результативні передачі. Його контракт з клубом з ОАЕ розрахований до літа 2023 року.

Ярмоленко перейшов до "Аль-Айна" з англійського "Вест Гема" влітку 2022 року. У 2007 - 2017 роках він був гравцем київського "Динамо", а у сезоні 2017/18 виступав за дортмундську "Борусію" з Німеччини.

27 січня Ярмоленко зробив за "Аль-Айн" дубль у матчі чемпіонату ОАЕ.

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