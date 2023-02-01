Ярмоленко отримав пропозицію повернутися до "Динамо"
Київське "Динамо" розпочало переговори із "Аль-Айном" з ОАЕ стосовно трансферу українського футболіста Андрія Ярмоленка
Про це повідомив турецький журналіст Ертан Сузгун у twitter.
За його інформацією, "Динамо" має намір взимку повернути Ярмоленка та вже зробило "Аль-Айну" пропозицію щодо вінгера. У переході футболіста збірної України такоє зацікавлений турецький "Істанбул".
33-річний Андрій Ярмоленко у нинішньому сезоні зіграв за "Аль-Айн", який очолює українець Сергій Ребров, 17 матчів, забив 7 голів та віддав 4 результативні передачі. Його контракт з клубом з ОАЕ розрахований до літа 2023 року.
Ярмоленко перейшов до "Аль-Айна" з англійського "Вест Гема" влітку 2022 року. У 2007 - 2017 роках він був гравцем київського "Динамо", а у сезоні 2017/18 виступав за дортмундську "Борусію" з Німеччини.
- 27 січня Ярмоленко зробив за "Аль-Айн" дубль у матчі чемпіонату ОАЕ.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.53
-
EUR
Купівля 42.55Продаж 43.52
- Актуальне
- Важливе