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Луческу запропонував в умовах війни сформувати збірну України з футболістів "Динамо" й "Шахтаря" та тренуватись у Бухаресті

28 березня, 2022 понедiлок
18:57
Спорт Мірча Луческу

Наставник "Динамо" запропонував свій варіант підготовки для збірної України до гри проти Шотландії у рамках відбору на Чемпіонат світу-2022

Про це Мірча Луческу розповів в інтерв'ю The Guardian, інформує Еспресо.TV

"Я знаю, що багато хто скаже, що для деяких людей аморально грати у футбол, поки інші воюють. Але кожна людина може боротися по-своєму, всі повинні робити все можливе, щоб допомогти або підтримати тих, хто вдома. Гра на полі може надихнути дуже багатьох", - зазначив він.

Він запропонував створити спільну команду з гравців "Шахтаря" та "Динамо", які б тренувалися та грали у Бухаресті перед матчем плей-офф чемпіонату світу між Україною та Шотландією та поділився цією ідеєю з УАФ.

"Я хочу, щоб гравці сформували команду, яка б тренувалася і грала товариські матчі з клубами, які не беруть участь у єврокубках. Гравці "Динамо" зараз перебувають недалеко від Львова, тренуються там. Щодня мої помічники надсилають мені відео з тренувань. Я тільки просив їх підтримувати форму, трохи бігати та ходити до спортзалу. Хотілося б, щоб сезон завершився на полі, але наразі це дуже складно. Уявіть, що "Шахтар" втратив більш ніж 10 гравців, а південноамериканці повернулися додому. Наразі немає місця суперництву, ми єдині. Ми тримаємось разом і намагаємося допомогти в міру можливості. Це моя єдина мета. Зі мною було щось подібне, коли я працював у "Шахтарі" у 2014 році", - заявив Луческу.

  • Нагадаємо, 8 березня матч збірної України проти Шотландії у відборі чемпіонату світу-2022 перенесли на червень

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Збірна України
Шотландія
Мірча Луческу
чемпіонат світу з футболу
війна з Росією
футбол. Україна
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