Росію виключили з відбору на Чемпіонат світу з футболу. Матч України перенесли на червень, - ФІФА

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА за результатами засідання Бюро оргкомітету ФІФА з проведення Чемпіонату світу з футболу в Катарі 2022, яке відбулося сьогодні, 8 березня, інформує Еспресо.TV

"3 березня 2022 року Українська асоціація футболу звернулася до ФІФА з проханням перенести її матчі кваліфікації через неможливість організувати подорожі та тренування команди за нинішніх обставин. Після консультацій з УЄФА та чотирма асоціаціями-членами, які беруть участь у плей-офф європейської кваліфікації, було одноголосно погоджено в дусі солідарності прийняти цей запит", - йдеться у повідомленні.

Відтак, матч між Шотландією та Україною, який спочатку був запланований на 24 березня 2022 року, тепер буде перенесено на існуюче вікно червня, а отже, матч між переможцями матчів Шотландія проти України та Уельс проти Австрії також буде перенесено на те саме вікно.

Матч між Уельсом та Австрією відбудеться, як і заплановано, 24 березня 2022 року.

На засіданні бюро також було ухвалено рішення і щодо збірної Росії та відбору у групі, де вона виступає. Росію відсторонено від участі у відборі до Чемпіонату світу 2022, згідно з попереднім рішенням виконкому УЄФА про відсторонення всіх російських команд від участі в змаганнях ФІФА та УЄФА. Відповідно, Польща автоматично виходить у наступне коло відбору, де зустрінеться з переможцем пари Швеція та Чехія. Матч відбудеться 29 березня.

Нагадаємо, Польща Швеція та Чехія відмовились грати зі збірною росії з футболу та вимагали виключити її з відбору до Чемпіонату світу 2022.

28 лютого УЕФА та ФІФА відсторонили усі російські футбольні команди від усіх змагань під егідою організацій.

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