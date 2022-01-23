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Головна війна з Росією Lufthansa переносить нічні рейси до Києва. Бояться нападу Росії, - ЗМІ

Lufthansa переносить нічні рейси до Києва. Бояться нападу Росії, - ЗМІ

23 січня, 2022 неділя
11:36
війна з Росією Літак Lufthansa

Німецька авіакомпанія Lufthansa змінила графік кількох своїх нічних авіарейсів до Києва на тлі занепокоєнь з приводу імовірного нового нападу Російської Федерації на Україну

Про це із посиланням на Європейську правду повідомляє Еспресо.TV.

Зокрема, авіакомпанія перенесла виліт рейсу з Мюнхена, який мав відправитись з німецького аеропорту в суботу 22 січня о 22:00. Час вильоту змістили на 6:00 неділі, розповіла у Facebook екснардеп Вікторія Войціцька.

За її словами, причину переносу рейсу пояснили "політичною ситуацією", через яку екіпаж Lufthansa не може залишатись в Україні на ніч.

"Як нам в літаку ще раз повторили, "ми не можемо залишатися на ніч в Україні через політичну напругу". І це не паніка, а констатація нових реалій. До речі, авіалінія відмовилась компенсувати будь-які витрати саме через "політичну нестабільність", хоча пасажири були вимушені чекати більше ніж 8 годин на літак", - додала Войціцька у соцмережі.

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Любов Цибульська, екскерівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, яка теж летіла цим рейсом, підтвердила в коментарі "Європейській правді", що представники авіакомпанії називали причиною перенесення рейсу саме політичну ситуацію. За її словами, таке пояснення надали на стійці під час реєстрації, а потім озвучили і в салоні літака.

"Не дозволяємо своїм екіпажам залишатися на ніч через політичну ситуацію в Україні", - процитувала Цибульська пояснення працівників авіакомпанії.

Водночас, за словами Цибульської, ночівлю в готелі компанія оплатила.

Водночас, "Австрійські авіалінії", які входять до групи Lufthansa, наразі не пішли на такий крок для свого вечірнього рейсу з Відня - його розклад лишається незмінним.


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