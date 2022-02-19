Lufthansa з 21 лютого призупиняє польоти до Києва

Про це сьогодні, 19 лютого 2022 року, сповістила пресслужба авіаконцерну, інформує Еспресо.TV.



Вильоти зупиняють на тиждень.



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"Це стосується всіх вильотів із понеділка, 21 лютого - до 28 лютого 2022 року", – зазначили у компанії.



Про причини призупинення авіарейсів у Lufthansa не повідомили, проте зазначили, що компанія "постійно стежить за ситуацією".Рішення щод подальших рейсів до та з української столиці Lufthansa ухвалюватиме пізніше."Залиште свій номер мобільного телефону при бронюванні, і ми автоматично повідомимо вас про будь-які зміни. Якщо ваш рейс скасовано, зверніться до сервісного центру Lufthansa або до туристичного агентства, щоб обговорити подальші плани подорожі", – йдеться у повідомленні авіаконцерну.