У Донецьк прибули "вагнеровці". Підриватимуть житлові будинки, - українська розвідка
За даними української військової розвідки, з метою здійснення провокацій до Донецька прибули підрозділи російських бойоввиків-"вагнеровців"
Про це сьогодні, 19 лютого 2022 року, офіційно заявило оперативно-тактичне командування "Схід" Збройних Сил України, розповідає Еспресо.TV.
"За даними розвідки, з метою здійснення провокацій до Донецька прибули підрозділи "вагнеровців", які спільно з російськими спецслужбами мають провести, серію терористичних актів, а саме підрив житлових будинків. Метою даних провокацій буде, звісно, звинуватити Україну для подальшої ескалації", - наголошують українські військові.
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Зі свого боку командування "Схід" ЗСУ запевняє, що вони "не планували та не планують жодних наступальних дій, або інших дій на тимчасово-окупованій території".
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