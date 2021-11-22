Луганська та Львівська області цього тижня вийдуть із "червоної" зони, - Ляшко

Про це він повідомив під час брифінгу.



Згідно з карантинними індикаторами, Луганщина та Львівщина вийдуть із "червоної" зони карантинних обмежень.



У Луганській області рівень госпіталізацій за минулу добу склав 52,8 на 100 тис. населення. Цільовий показник - менш ніж 60 госпіталізацій на 100 тис.



Також на Луганщині зайняті 43% ліжок із киснем, що нижче заа цільовий показник у менш ніж 65%. Захворюваність за добу 21 листопада становить 601 випадок на 100 тис. населення, цільовий показник складає менш ніж 75 випадків.



У Львівській області рівень госпіталізацій за добу на 21 листопада - 57,5 на 100 тис. населення.



Кількість заповнених ліжок із киснем зараз становить 59,3%. Також зафіксовано 492 випадки COVID-захворювань на 100 тис. населення.



Цього тижня МОЗ ініціює засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій, яка ухвалює рішення про входження областей у різні зони карантину та виходу з них.



Нагадаємо, 22 листопада в МОЗ повідомили, що в Луганській і Львівській областях повністю стабілізувалися COVID-показники.

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