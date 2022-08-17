Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр вперше показав виставу на новому місці - в Сумах. З аншлагом - як завжди. Професійно - як завжди. І трошки з сумом про дім…" - наголосив він.

За словами очільника ОВА, серед глядачів вистави "Хто я?" в Сумському національному театрі імені Михайла Щепкіна були не тільки сумчани, а й переселенці з Луганщини.

14 серпня очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький писав, що на Сумщину приїхав Луганський обласний театр і він покаже першу виставу в Сумах.

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