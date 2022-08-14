Про це розповів очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"На Сумщині запрацював хаб для переселенців з Луганщини. У ньому люди зможуть отримати усі необхідні консультації і допомогу, ми зробимо усе можливе, щоб луганчани почували себе добре, бо вони тут - вдома. Україна - наш спільний рідний дім", - наголосив він.

Дмитро Живицький додав, що на Луганщині небезпечно жити цивільним, тому очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай просив подбати про мешканців області, поки її звільняють ЗСУ.

За словами голови Сумської ОВА, Сумщина є північним форпостом України, де після півторамісячної російської окупації та блокади можна створити всі умови для нормального життя.

"Ми знаємо як це: коли у тебе немає дому. Коли доводиться жити під обстрілами. Ми пам'ятаємо усі жахіття, яке принесли у наш дім росіяни. Ціна, яку ми заплатили за вільну Сумщину, - велика.

І ми готові допомагати усім українцям, які через вторгнення росіян, обрали своїм домом Сумщину. Ми - єдина країна. Наш дім - ваш дім", - зазначив Дмитро Живицький.

Він зауважив, що раніше на Сумщину приїхав Луганський обласний театр і 14 серпня він покаже першу виставу в Сумах.

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