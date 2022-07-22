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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Лукашенко буде петляти до останнього наступ з Білорусі на територію України, - Денисенко

Лукашенко буде петляти до останнього наступ з Білорусі на територію України, - Денисенко

22 липня, 2022 п'ятниця
06:05
війна з Росією Вадим Денисенко

У Білорусі не спостерігається достатня концентрації військ, яка б дозволяла говорити про ризик повторного вторгнення в Україну

Про це в ефірі единого телемарафону сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає Укрінформ.

"Наскільки я розумію і наскільки ми бачимо, такої концентрації немає. Отже, ми можемо говорити про те, що наразі Лукашенко не готовий до вступу і своєю армією, і росіяни не готові до того, щоб починати бойові дії зі сторони Білорусі", - зауважив він.

Денисенко нагадав заяву Лукашенка про те, що той обов’язково приїде у Крим.

"Ось уже минуло 12 місяців, як він їде до Криму. Тобто, у принципі, він буде петляти до останнього, це єдине, що ми маємо розуміти", - зазначив він.

Щодо інформації про підготовку на території білорусі ДРГ Денисенко розповів, що прикордонники, поліція, ГУР МОУ і СБУ максимально виявляють такі групи.

"Перш за все, це стосується не стільки Білорусі, скільки прифронтових зон", - додав Денисенко, сказавши, що з боку Білорусі такі випадки також трапляються.

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Україна
Білорусь
Олександр Лукашенко
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