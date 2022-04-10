Лукашенко летить до Путіна на космодром, аби говорити про війну з Україною
12 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на космодромі в Амурській області
Про це повідомляє пропагандистський канал Росія 1.
Зазначається, що Лукашенко та Путін разом відвідають космодром "Східний" в Амурській області.
Під час зустрічі йтиметься й про війну проти України. Одним з анонсованих до обговорення питань стане "бажання Білорусі виступити одним з гарантів безпеки України, яке підтримує Кремль".
Очікується, що диктатори поспілкуються з персоналом космодрому, нагородять космонавтів та проведуть спільну пресконференцію.
- 8 квітня РФ запропонувала, щоб Білорусь стала одним із гарантів безпеки України.
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