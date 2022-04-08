Лавров запропонував внести Білорусь до списку країн-гарантів безпеки України
РФ запропонувала, щоб Білорусь стала одним із гарантів безпеки України
Про це повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає Інтерфакс.
"На прохання української сторони, її нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус має супроводжуватися гарантіями безпеки України. Серед гарантів безпеки вони хотіли б бачити всі прилеглі до України країни та ще цілу низку інших держав, включаючи постійних членів Ради безпеки (ООН). Так от ми запропонували, щоб серед таких країн-гарантів, звичайно, обов'язково була Білорусь", - сказав Лавров.
Нагадаємо, з території Білорусі до України заходили війська РФ та здійснюється пуск ракет і робота винищувачів. Україна також не визнає чинну владу білоруського диктатора Лукашенка.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що радники лідерів вже 7 країн готові обговорювати свою участь в гарантіях безпеки для України.
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