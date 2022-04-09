Лукашенко отримав ключкою по обличчю під час хокейного матчу

Відео моменту оприлюднив telegram-канал Пул Первого.

Один з хокеїстів команди суперника в боротьбі завдав Лукашенку удару по обличчю ключкою. Самопроголошений президент Білорусі повернувся на майданчик із пластиром на підборідді.



Нагадаємо, 18 січня 2021 року Білорусь позбавили права приймати чемпіонат світу 2021 року.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb