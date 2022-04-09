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Лукашенко отримав ключкою по обличчю під час хокейного матчу

9 квітня, 2022 субота
16:33
Спорт Олександр Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко отримав травму під час аматорського хокейного матчу

Відео моменту оприлюднив telegram-канал Пул Первого. 

Один з хокеїстів команди суперника в боротьбі завдав Лукашенку удару по обличчю ключкою. Самопроголошений президент Білорусі повернувся на майданчик із пластиром на підборідді. 
 

 

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Світ
Білорусь
Олександр Лукашенко
хокей
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