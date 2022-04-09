Лукашенко отримав ключкою по обличчю під час хокейного матчу
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко отримав травму під час аматорського хокейного матчу
Відео моменту оприлюднив telegram-канал Пул Первого.
Один з хокеїстів команди суперника в боротьбі завдав Лукашенку удару по обличчю ключкою. Самопроголошений президент Білорусі повернувся на майданчик із пластиром на підборідді.
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Нагадаємо, 18 січня 2021 року Білорусь позбавили права приймати чемпіонат світу 2021 року.
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