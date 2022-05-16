Про це повідомляє розвідка британського міністерства оборони.

У звіті йдеться про те, що присутність білоруської армії уздовж кордону з Україною покликана уповільнити просування українських сил на схід та перешкодити підрозділам ЗСУ посилити підтримку своїх військ в районі Донбасу.

Повідомляється, що, попри попередні припущення, станом на 16 травня білоруська армія не була безпосередньо залучена до участі у повномасштабній війні РФ проти України. Проте територія Білорусі активно використовувалася як плацдарм для наступу Росії на Київ і Чернігів на початку повномасштабного вторгнення. З білоруської території РФ, як відомо, здійснювала також повітряні нальоти та ракетні удари по українських містах.

Крім того, розвідка інформує, що президент РБ Лукашенко, ймовірно, балансує між підтримкою російського вторгнення та бажанням уникнути прямої участі у повномасштабній війні, яку РФ розпочала проти України.

Міністерство оборони Британії вважає, що президент Білорусі не бере безпосередньої участі у війні під страхом можливих західних санкцій, активної відповіді ЗСУ, а також невдоволення білоруських військових.

Британська розвідка раніше повідомляла, що протягом наступних 30 днів РФ навряд чи різко прискорить темпи просування

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