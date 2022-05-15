Росія не досягла значних територіальних здобутків за останній місяць, зберігаючи при цьому стабільно високий рівень виснаження, - британська розвідка
За нинішніх умов навряд чи Росія різко прискорить темпи просування протягом наступних 30 днів
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Ймовірно, наразі Росія втратила третину сухопутних бойових сил.
Від початку повномасштабного вторгнення не вистачало російського мостового обладнання, що сповільнювало та обмежувало наступальний маневр росіян.
Російські БпЛА мають важливе значення для тактичної обізнаності та керування артилерією, але вони були вразливими для українських протиповітряних засобів.
У російських збройних сил усе більше знижується бойовий дух та боєздатність.
У Міністерстві заявляють, що за нинішніх умов навряд чи Росія різко прискорить темпи просування протягом наступних 30 днів.
- Нагадаємо, моральний стан російських окупантів пригнічений. Росіянин у перехопленій СБУ розмові скаржиться, що їх використовують як "гарматне м'ясо". Крім того, росіянин додав, що їхня бригада знову "опозорилась".
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