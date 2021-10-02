Лукашенко в інтерв'ю CNN пригрозив перетворити Білорусь на єдину з РФ військову базу
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у разі потреби, перетворить країну на єдину з Росією військову базу
Про це Лукашенко заявив у інтерв'ю CNN.
За його словами, у разі агресії, Білорусь перетвориться на єдину з РФ військову базу.
"Якщо потрібно буде, то Білорусь перетвориться в єдину базу Білорусі та Росії. Військову базу. Для того, щоб протистояти вашій агресії, якщо раптом ви на це зважитеся або окремі сусідні держави. Ви це повинні чітко розуміти", - сказав Олександр Лукашенко журналісту CNN Меттью Чансу.
Він також назвав політику заходу "безмозкою" та заявив, що Білорусь вже давно є "форпостом Союзної держави Білорусі і Росії".
"Якщо ви так боїтеся, що Білорусь може перетворитися на західний форпост Росії, тоді навіщо ви цю дурну, безмозку проводите політику? Навіщо ви нас робите форпостом Росії? У нас створена на цьому західному напрямку єдина фактично армія. Єдине озброєне угрупування, основою якої є білоруська армія. І в разі конфлікту, ми це не приховуємо, нас вся західна частина Збройних Сил Росії буде підтримувати. Я вас не лякаю. Я просто вам нагадую те, про що ми постійно говоримо", - зазначив Лукашенко.
- Нагадаємо, 27 вересня Лукашенко заявив про нібито "новий фронт" через рух України до НАТО.
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