Лукашенко заявив про нібито "новий фронт" через рух України до НАТО

Про це повідомляє БелТа.

Лукашенко назвав несприятливою ситуацію в сусідніх країнах. Він мав на увазі Польщу, Литву та Україну.

"Але найсумніше - це Україна. У нас відкривається новий, по-старому кажучи, фронт. Мало того, що туди побігли наші втікачі, - там створюються навчально-тренувальні табори у все більшій кількості, де навчають роботі по Білорусі, як кажуть спецслужби", - заявив він.