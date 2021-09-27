Лукашенко заявив про нібито "новий фронт" через рух України до НАТО
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментувати плани України стати членом НАТО
Про це повідомляє БелТа.
Лукашенко назвав несприятливою ситуацію в сусідніх країнах. Він мав на увазі Польщу, Литву та Україну.
"Але найсумніше - це Україна. У нас відкривається новий, по-старому кажучи, фронт. Мало того, що туди побігли наші втікачі, - там створюються навчально-тренувальні табори у все більшій кількості, де навчають роботі по Білорусі, як кажуть спецслужби", - заявив він.
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