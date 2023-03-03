Бо всього можливого співробітництва — це якби Лукашенко просто віддав весь внутрішній ринок країни Китаю. Бо навіть Росія має вдесятеро меншу за Китай економіку і є сумнівної цінності економічним партнером (якщо не враховувати видоювання з неї практично за безплатно різноманітної сировини, від газу до деревини). А крихітна економіка Білорусі — це ні про що для такого рівня міждержавних переговорів.

Є версія, що Лукашенко дійсно повіз Сі якийсь меседж від Путіна. Але це цілком міг зробити сам Путін або хтось з його оточення. Лукашенко там без потреби. Тим більше, якщо припустити, що йдеться про якісь закриті домовленості про постачання зброї чи про надання якихось військових технологій — про це мав би домовлятись Шойгу чи Мішустін, чи той же Мєдвєдєв як керівник профільного напрямку. Чи Герасимов. Яким боком тут президент Білорусі, котрий досі успішно впирається руками й ногами запихуванню в багаття війни?

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Спроба зробити з Білорусі "ворота до Росії для китайської зброї" і так приховати джерело постачань, бо США вже висловили невдоволення і навіть позначили покарання (значне обмеження доступу до американського ринку)? Гм... Це росіянам можна було згодувати версію про "білоруські креветки й устриці", які з'явились на полицях і в ресторанах після запровадження санкцій. А розраховувати обдурити НАТО в разі появи "з Білорусі" очевидно китайської зброї, технологій і ще чогось — це навіть не смішно.

Спроба зробити з Білорусі "ворота до Росії для китайської зброї" і так приховати джерело постачань, бо США вже висловили невдоволення і навіть позначили покарання (значне обмеження доступу до американського ринку)?

Це, навпаки, більше схоже на спробу Лукашенка вирватись з обіймів Росії. Це цілком корелює з тим, що вже цілий рік білоруська армія успішно уникає прямої участі у війні, розв'язаній "союзною державою". Все ж Лукашенко 29 років при владі. Він бачив багато чого, бачив і попередника Путіна, і кінець єльцинської епохи. І, звісно, Лукашенку зрозуміло, що справа йде до кінця: рік, максимум два, і путінська Росія відійде в історію. А Лукашенко хоче зістрибнути з потяга, поки той ще тільки почав падати у прірву.

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Грубо кажучи, це схоже на пошук Лукашенком нового хазяїна, іншої "сильної руки". Ну ж не на Заході Лукашенко має шукати прикриття – там, де він ніхто, невизнаний президент, диктатор, поплічник терористів тощо

Грубо кажучи, це схоже на пошук Лукашенком нового хазяїна, іншої "сильної руки". Ну ж не на Заході Лукашенко має шукати прикриття – там, де він ніхто, невизнаний президент, диктатор, поплічник терористів тощо. Сі ж цілком для цього підходить: тільки початок третьої каденції, при владі найпевніше буде ще достатньо довго (на вік 68-річного Лукашенка вистачить точно), Китай – величезна країна з потужною економікою, при тому зацікавлена в плацдармі в Європі. Плюс для Сі не становитиме жодної проблеми протистояти Путіну – адже той гарантовано не зрадіє настільки ганебній втечі васала.

Якщо коротко сформулювати моє припущення: Лукашенко хоче, щоб саме Китай став гарантом того, що Білорусь не змусять напряму взяти участь у війні проти України. А успішні переговори означатимуть, що до нас не зайде армія з території Білорусі.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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