Лукашенко відповів на запитання, доки він збирається правити у Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не збирається правити до смерті
Про це Лукашенко розповів у інтерв'ю CNN.
За його словами, він не збирається утримувати владу довічно, але термін його перебування при владі залежатиме від ситуації в Білорусі.
"Клянуся, я не збираюся бути президентом навіть до смерті. Клянуся. Все залежатиме від ситуації в Білорусі. Якщо ви, ваші патрони на Заході не втручатимуться звідки завгодно в нашу ситуацію, і ми будемо відчувати себе впевнено і спокійно, як суверенна незалежна держава, як народ, який заслужив бути суверенним і незалежним, повірте, все трапиться раніше, ніж ви думаєте", - сказав Лукашенко.
Водночас він додав, що у разі втручання Заходу у справи Білорусі, йому доведеться стати "вічним" президентом.
"Але якщо тільки ви посмієте ще раз, як минулого року, втрутитися в наші події, буде погано. Буде так, як ви думаєте зараз. Якщо ви нас будете атакувати, постійно нас бомбити, позбавляти свого слова, свого обличчя і своєї незалежності, я буду вічним президентом. Я буду захищати те, що я створив разом з білоруським народом навіть ціною свого життя", - пообіцяв Лукашенко.
- Нагадаємо, 2 жовтня Олександр Лукашенко заявив, що у 2020 році не отримував від України жодної інформації про членів ПВК "Вагнера", які перебували на території країни.
- Також Олександр Лукашенко заявив, що білоруські спецслужби не причетні до посадки у Мінську літака з опозиційним журналістом Романом Протасевичем.
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