Лукашенко заявив, що Україна у 2020 році не передавала Білорусі інформації про "вагнерівців"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у 2020 році не отримував від України жодної інформації про членів ПВК "Вагнера", які перебували на території країни
Про це Лукашенко заявив у інтерв'ю CNN.
У відповідь на слова журналіста Меттью Чанса про те, що Мінськ отримав інформацію про 32-х росіян від керівництва України, Лукашенко заявив, що це "абсолютна брехня". "Мене ніхто ні з українського уряду, ні президент України не інформував. Мене інформували власні спецслужби - Комітет державної безпеки, який контролював шлях цих вагнерівців від кордону до готелю і в зворотному напрямку. Ніхто ні з України, ні з Росії мені з цього питання не дзвонив", - сказав Лукашенко.
29 липня 2020 року у санаторії під Мінськом затримали 32-х бойовиків ПВК "Вагнера".
Проти затриманих "вагнерівців" порушили справу за підготовку терактів. Згодом, влада Білорусі передала їх Росії.
- Нагадаємо, 25 червня президент України Володимир Зеленський зізнався, що розповів Олександру Лукашенку про спецоперацію щодо затримання "вагнерівців".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.49
Купівля 26.49Продаж 26.72
-
EUR
Купівля 30.61Продаж 31.03
- Актуальне
- Важливе