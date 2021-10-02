Лукашенко заявив, що Україна у 2020 році не передавала Білорусі інформації про "вагнерівців"

Про це Лукашенко заявив у інтерв'ю CNN.

У відповідь на слова журналіста Меттью Чанса про те, що Мінськ отримав інформацію про 32-х росіян від керівництва України, Лукашенко заявив, що це "абсолютна брехня". "Мене ніхто ні з українського уряду, ні президент України не інформував. Мене інформували власні спецслужби - Комітет державної безпеки, який контролював шлях цих вагнерівців від кордону до готелю і в зворотному напрямку. Ніхто ні з України, ні з Росії мені з цього питання не дзвонив", - сказав Лукашенко.

29 липня 2020 року у санаторії під Мінськом затримали 32-х бойовиків ПВК "Вагнера".

Проти затриманих "вагнерівців" порушили справу за підготовку терактів. Згодом, влада Білорусі передала їх Росії.