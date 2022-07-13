Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я вважаю, що білоруська армія навряд чи розвернеться і піде проти Росії. Військова машина не може раптово прийняти рішення. Виступили проти українців, отримали по носі, а потім розвернулись й пішли проти росіян. Такого не буде. По-перше, ті хто отримав по носі, вже не підуть нікуди воювати. По-друге, в білоруських силовиків з хорошою зарплатою немає сенсу йти проти тих, хто їм платить", - пояснив Лапін.

Боєць ЗСУ також наголосив, що рішення про участь Білорусі у війні проти України Лукашенко вже прийняв.

"Давайте будемо реалістами. Лукашенко вже вирішив брати участь у війні проти України. Однак поки він не знає, як це зробити. Для нас головним питанням залишається, настільки білоруська армія може нам нашкодити та як швидко ЗСУ з ними розправиться. Тому для мене особисто питання участі Білорусі у війні проти України не стоїть. Для мене важливо настільки глибоко вони зможуть зайти на нашу територію та як ми зреагуємо. Потрібно вже зараз ставитись до цієї загрози дуже серйозно. Ми неодноразово говорили до війни, що Путіну нічого не цікаво без Києва, а на столицю можна йти тільки з території Білорусі. Так воно й відбулося. Така ж ситуація і сьогодні", - додав він.

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