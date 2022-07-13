Білоруські військові провели ротацію особового складу й техніки на кордоні з Україною

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.



Як зазначається, на Волинському та Поліському напрямках у підрозділах збройних сил Республіки Білорусь, що виконують завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону, проведено ротацію частини особового складу та техніки.

Також триває перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

Станом на ранок 13 липня українські військові відбили штурм у напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Проте можливі нові штурмові дії противника, щоб створити сприятливі умови для наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ.

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