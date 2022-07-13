ЗСУ відбили штурм росіян у напрямку Довгенького та Долини

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

На Слов’янському напрямку ворог не припиняє артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Адамівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля, Хрестище, Довгеньке та Маяк.

Штурм в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина українські захисники успішно відбили. Не виключається продовження ведення противником штурмових дій для покращення тактичного положення та створення сприятливих умов для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів, здійснював обстріли із ствольної артилерії та мінометів в районах населених пунктів Тетянівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Серебрянка, Спірне. Завдав авіаційного удару неподалік Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали райони Берестового, Білогорівки, Соледара, Покровського, Бахмута, Опитного, Веселої Долини, Вершини, Травневого, Кодеми, Торецька і Шумів. Завдав ракетно-авіаційних ударів по Торецьку та Райському та авіаударів неподалік Берестового. Вів повітряну розвідку з безпілотником типу "Орлан-10" та задіював диверсійно-розвідувальні групи.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування українських військ, ворог вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Авдіївка (Коксохімічний завод), Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Павлівка, Причистівка, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Камʼянське. Завдав авіаційних ударів неподалік Кам’янки, Авдіївки та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку, щоб завадити перегрупуванню українських військ, агресор вів артилерійський вогонь по районах населених пунктів Біла Криниця, Партизанське, Благодатне, Киселівка, Новогригорівка, Зоря, Котляреве, Шевченкове, Степова Долина, Українка, Миколаїв і Кульбакине. Для корегування вогню задіяв БпЛА.

На Сіверському напрямку склад та положення ворожих військ без особливих змін. Окупанти обстріляли позиції наших військ із мінометів в районі Вовківки Сумської області.

На Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного та Східного військових округів. Основні зусилля зосереджує на обороні.

Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії місто Харків та населені пункти Соснівка, Дементіївка, Микільське, Руські та Черкаські Тишки, Питомник, Слатине, Прудянка, Нове, Іванівка та Залиман.

В Чорноморській та Азовській морські зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства. У готовності до завдання ракетних ударів утримується чотири носії крилатих ракет морського базування "Калібр", пише Генштаб.

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