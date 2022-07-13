English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ відбили штурм росіян у напрямку Довгенького та Долини

ЗСУ відбили штурм росіян у напрямку Довгенького та Долини

13 липня, 2022 середа
07:33
війна з Росією ЗСУ

Українські військові відбили штурм у напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Проте можливі нові штурмові дії противника, щоб створити сприятливі умови для наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

На Слов’янському напрямку ворог не припиняє артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Адамівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля, Хрестище, Довгеньке та Маяк.

Штурм в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина українські захисники успішно відбили. Не виключається продовження ведення противником штурмових дій для покращення тактичного положення та створення сприятливих умов для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів, здійснював обстріли із ствольної артилерії та мінометів в районах населених пунктів Тетянівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Серебрянка, Спірне. Завдав авіаційного удару неподалік Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали райони Берестового, Білогорівки, Соледара, Покровського, Бахмута, Опитного, Веселої Долини, Вершини, Травневого, Кодеми, Торецька і Шумів. Завдав ракетно-авіаційних ударів по Торецьку та Райському та авіаударів неподалік Берестового. Вів повітряну розвідку з безпілотником типу "Орлан-10" та задіював диверсійно-розвідувальні групи.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування українських військ, ворог вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Авдіївка (Коксохімічний завод), Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Павлівка, Причистівка, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Камʼянське. Завдав авіаційних ударів неподалік Кам’янки, Авдіївки та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку, щоб завадити перегрупуванню українських військ, агресор вів артилерійський вогонь по районах населених пунктів Біла Криниця, Партизанське, Благодатне, Киселівка, Новогригорівка, Зоря, Котляреве, Шевченкове, Степова Долина, Українка, Миколаїв і Кульбакине. Для корегування вогню задіяв БпЛА.

На Сіверському напрямку склад та положення ворожих військ без особливих змін. Окупанти обстріляли позиції наших військ із мінометів в районі Вовківки Сумської області.

На Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного та Східного військових округів. Основні зусилля зосереджує на обороні. 

Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії місто Харків та населені пункти Соснівка, Дементіївка, Микільське, Руські та  Черкаські Тишки, Питомник, Слатине, Прудянка, Нове, Іванівка та Залиман.

В Чорноморській та Азовській морські зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства. У готовності до завдання ракетних ударів утримується чотири носії крилатих ракет морського базування "Калібр", пише Генштаб.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



 

Україна
Одеса
Миколаїв
Харків
Київщина
Краматорськ
Суми
Чернігів
Херсон
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
Житомирщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Мар’їнка
Читайте також:
Автор Тетяна Яворська
12 липня, 2022 вiвторок
Герої України: Віталій Бартош. Вивів понад сотню людей із оточення, загинув у день першої річниці шлюбу 
HIMARS
12 липня, 2022 вiвторок
Після ударів HIMARS загинули всі заступники командира 106-ї повітряно-десантної дивізії Росії
11 липня, 2022 понедiлок
Рішення влади Казахстану про військову допомогу Росії можуть привести до серйозних протестів, - казахстанський політолог Альджанов
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.67
    Купівля 35.67
    Продаж 36.75
  • EUR
    Купівля 35.69
    Продаж 37.01
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
13 липня
08:44
Окупанти за добу 13 разів обстріляли Луганщину з артилерії й завдали 4 ракетні й два авіаудари
08:36
Ексклюзив
обстріл Чернігів
Відбудова житла і соцоб'єктів на Чернігівщині після дій окупантів у повному розпалі, - журналіст
08:26
зенітний танк Gepard
Танки Gepard, РСЗВ MARS, система ППО IRIS: ФРН оприлюднила список озброєння, яке передасть Україні
08:21
окупанти
У російській армії відзначається системне дезертирство та зловживання алкоголем, - Генштаб
08:19
Ексклюзив
Українська армія ЗСУ
Росія не може перевести свою кількісну перевагу в успіх на лінії фронту на Донбасі, - боєць легіону Свободи Назаренко
08:09
голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли лінію електропередач: близько 6 тис. людей не мають світла
07:54
білоруські військові
Білоруські військові провели ротацію особового складу й техніки на кордоні з Україною
07:51
Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів вівторка
07:44
Вибухи на складі у Новій Каховці
Понад 1000 тонн боєкомплектів і особовий склад: в ОВА розповіли про втрати РФ на складах у Новій Каховці
07:40
Ексклюзив
Позбутися Чайковського: студенти воюють із ректоратом, аби дерусифікувати головну консерваторію України
07:27
Доньку Путіна призначили на нову посаду в Росії, - РосЗМІ
07:03
ДТП, знак
В Ірані автобус потрапив у ДТП: троє людей загинуло, 16 постраждало
06:47
Знищена техніка окупантів
У ISW назвали напрямки, на яких окупанти провалили наступи і штурми
06:17
Гітанас Науседа
Президент Литви Науседа закликав Захід розірвати економічні зв’язки з РФ: буде краще й легше для всіх
05:55
Олександр Шкіренко
Лукашенко звільнив відповідального за мобілізацію генерала
05:53
"Евертон" - "Динамо"
"Динамо" зіграє благодійний матч з клубом АПЛ
05:25
Укрзалізниця, Львівський вокзал
На 13 липня призначено евакуаційний потяг із Покровська до Львова
04:27
Ілон Маск
Twitter подав у суд на Ілона Маска
03:41
Маркіньос Сіпріано
Бразильський клуб оголосив про трансфер футболіста "Шахтаря"
03:17
РФ обстріляла 4 громади Сумщини з РСЗВ, артилерії і мінометів
02:40
Данііл Медведєв
Білорусь і Росія ризикують пропустити Олімпіаду в Парижі
02:16
У тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи: їх було чути тривалий час, мережею ширяться відео пожеж
02:04
Ракета
РФ тримає у Чорному морі 24 крилаті ракети, - ОК "Південь"
01:55
СУ-30
Російські винищувачі випустили по Одещині 4 протирадіолокаційні ракети
01:39
Кріштіану Роналду
У ПСЖ визначились, чи потрібен їм Роналду
01:26
Нікополь
Росія з РСЗВ обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини
01:10
Мелітополь
ЗСУ 12 липня знищили 5 складів з боєприпасами та військову частину окупантів, - Одеська ОВА
00:52
Херсон
Жителі окупованих Херсона, Мелітополя та Бердянська масово повідомляють у соцмережах про автоматні постріли
00:30
Russia Today
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 12 липня
00:17
"Ліон" - "Динамо"
"Динамо" розгромно програло "Ліону" в благодійному матчі
00:13
Ексклюзив
Авіація ЗСУ
ЗСУ з 24 лютого завдали 1700 групових авіаударів по позиціях окупантів, - речник командування Повітряних сил
00:08
На фото Володимир Зеленський
Зеленський: відтепер Україна може долучатися до розробки нових стандартів НАТО і розвиватиме колективну безпеку в Європі
2022, вiвторок
12 липня
23:34
Олексій Данілов
Зеленський ставить військовим завдання звільнити всі території України, а не лише Херсонщину, - Данілов
23:28
COVID
Очільник ВООЗ: "Пандемія COVID-19 далека від завершення"
23:13
Сергій Михалок (Ляпіс-98)
Сергій Міхалок і Ляпис Трубецкой заспівали "Воїнів світла" українською в перекладі Жадана
23:03
Кораблі очікують на загрузку зерном в портах на Дунаю
На завантаження українським зерном поблизу гирла Дунаю чекають більше як 100 кораблів
22:46
Ексклюзив
Донеччина
Ворожу артилерію стає чути менше у прифронтових містах Донеччини, - депутат Дружківської міськради Довбня
22:11
Аналітика
Сергій Згурець
Іранські безпілотники для росіян не матимуть переваг в українському у небі. Колонка Сергія Згурця
22:05
Кількість загиблих від обстрілу Росією Часового Яру зросла до 45 людей
22:03
Уряд Швеції надав допомогу ЗСУ
Уряд Швеції перерахував на підтримку ЗСУ майже 1,7 млрд грн, - Нацбанк
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV