Лукашенко загнаний в кут, що є великою небезпекою для України, - Гай
Волонтер та офіцер запасу ЗСУ Мирослав Гай вважає, що загроза того, що білоруські війська вступлять у війну проти України, є дуже високою
Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV
“Ризик того, що білоруські війська вступлять у війну з Україною, є досить великим, але за всіма опитуванням їхні громадяни не підтримують цю війну, а військовослужбовці невмотивовані воювати проти України. Це в Росії за 20 років пропаганди можна розповідати про фашистів та бандерівців. Білоруси не будуть піддаватись такій пропаганді.” - пояснив Гай
Гай додав, що багато білорусів зараз воюють в Україні проти Росії, що може кардинально змінити ситуацію, якщо війська Білорусі вступлять у війну проти України
“Лукашенко зробив стратегічну помилку. Він багато чого наговорив і підтримав Путіна. Я думаю, що зараз ми спостерігаємо фінал для двох диктаторів. Я впевнений, що Лукашенко це розуміє і в цьому є небезпека. Він вже розуміє, що шлях на Захід йому закрито, а єдиним партнером є Путін, який змушує його вступити у війну проти України,” додав Гай
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