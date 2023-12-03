Лукашенко зустрінеться з Сі Цзіньпіном в Китаї

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка, передає БЕЛТА.

Зазначається, що у Пекіні відбудуться переговори Лукашенка з Сі, де на порядку денному постануть питання торговельно-економічного, інвестиційного та міжнародного співробітництва.

Також у програмі візиту запланована низка заходів соціально-гуманітарного спрямування, йдеться у повідомленні.