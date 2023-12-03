Лукашенко зустрінеться з Сі Цзіньпіном в Китаї
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 3–4 грудня здійснить робочий візит до Китаю, де зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном для обговорення співробітництва
Про це повідомляє пресслужба Лукашенка, передає БЕЛТА.
Зазначається, що у Пекіні відбудуться переговори Лукашенка з Сі, де на порядку денному постануть питання торговельно-економічного, інвестиційного та міжнародного співробітництва.
Також у програмі візиту запланована низка заходів соціально-гуманітарного спрямування, йдеться у повідомленні.
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