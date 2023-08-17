"Ми абсолютні прихильники територіальної цінності": Лукашенко заявив, що Білорусь та Китай мають однакове бачення світоустрою
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустрічі з міністром оборони Китаю Лі Шанфу заявив, що країни мають однакове бачення світоустрою та є абсолютними прихильниками непорушності кордонів
Про це повідомляє білоруське видання БЕЛТА.
"Ми абсолютні прихильники багатополярного світу, територіальної цілісності та єдності кордонів і територій, що склалися після Другої світової війни. Ми за невтручання у внутрішні справи держав. Словом, уся та палітра, на якій ґрунтується зовнішньополітична діяльність Китаю, притаманна і нашому керівництву", - сказав білоруський диктатор.
Він підкреслив, що Білорусь підтримує Китай вже понад 30 років та вважає внутрішню та зовнішню політику країни "абсолютно справедливою, націленою на мирне вирішення всіляких суперечок і конфліктів".
За словами Лукашенка, Китай та Білорусь мають однакове бачення світоустрою.
"Основні ідеї нинішнього і майбутнього - перспективного світоустрою Китайської Народної Республіки та Білорусі - збігаються абсолютно", - вказав він.
- 16 серпня до столиці Білорусі Мінська офіційно прибув член Центральної військової ради, міністр оборони Китайської Народної Республіки Лі Шанфу. Його візит триватиму до 18 серпня.
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