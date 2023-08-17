Про це повідомляє білоруське видання БЕЛТА.

"Ми абсолютні прихильники багатополярного світу, територіальної цілісності та єдності кордонів і територій, що склалися після Другої світової війни. Ми за невтручання у внутрішні справи держав. Словом, уся та палітра, на якій ґрунтується зовнішньополітична діяльність Китаю, притаманна і нашому керівництву", - сказав білоруський диктатор.

Він підкреслив, що Білорусь підтримує Китай вже понад 30 років та вважає внутрішню та зовнішню політику країни "абсолютно справедливою, націленою на мирне вирішення всіляких суперечок і конфліктів".

За словами Лукашенка, Китай та Білорусь мають однакове бачення світоустрою.

"Основні ідеї нинішнього і майбутнього - перспективного світоустрою Китайської Народної Республіки та Білорусі - збігаються абсолютно", - вказав він.