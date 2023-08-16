Міністр оборони Китаю прилетів до Білорусі

Про це повідомили у міністерстві оборони Білорусі, передає білоруське видання БЕЛТА.

У відомстві зазначили, що візит китайського міністра оборони триватиме з 16 до 18 серпня.



У Лі Шанфу заплановані зустрічі з керівництвом білоруського оборонного відомства. Там планують обговорити актуальні питання двостороннього військового співробітництва у сферах спільного інтересу.

Також очікується, що Лі Шанфу відвідає низку військових об'єктів збройних сил Білорусі.