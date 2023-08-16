Міністр оборони Китаю прилетів до Білорусі
У середу, 16 серпня, до столиці Білорусі Мінська офіційно прибув член Центральної військової ради, міністр оборони Китайської Народної Республіки Лі Шанфу
Про це повідомили у міністерстві оборони Білорусі, передає білоруське видання БЕЛТА.
У відомстві зазначили, що візит китайського міністра оборони триватиме з 16 до 18 серпня.
У Лі Шанфу заплановані зустрічі з керівництвом білоруського оборонного відомства. Там планують обговорити актуальні питання двостороннього військового співробітництва у сферах спільного інтересу.
Також очікується, що Лі Шанфу відвідає низку військових об'єктів збройних сил Білорусі.
- Напередодні пресслужба міноборони Китаю повідомляла про запланований робочий візит міністра Лі Шанфу до Білорусі 14-19 серпня. Серед іншого передбачалося відвідування військових частин.
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