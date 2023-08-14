Очільник міноборони Китаю Лі Шанфу цього тижня відвідає РФ і Білорусь

6 серпня повідомлялося, що Китай та РФ провели спільну військово-морську операцію поблизу Аляски. Вони застосували 11 кораблів, які наблизилися до південно-західного узбережжя Аляски. На це ВМС США направили туди чотири есмінці та літак P-8 Poseidon. Речник посольства Китаю Лю Пенгю сказав, що такі дії "не спрямовані проти будь-якої третьої сторони й не мають нічого спільного з поточною міжнародною і регіональною ситуацією". Однак у США зазначили, що відстоюватимуть національні інтереси на Алясці.