Очільник міноборони Китаю Лі Шанфу цього тижня відвідає РФ і Білорусь
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу 14-19 серпня здійснить робочий візит до Росії та Білорусі. Серед іншого передбачено відвідування військових частин
Про це повідомляє пресслужба міноборони Китаю.
Візит організовано на запрошення міністра оборони Росії Сергія Шойгу та його білоруського колеги Віктора Хреніна.
У Москві Лі Шанфу виступить на XI Московській безпековій конференції та поспілкується з військово-політичним керівництвом РФ.
У Білорусії китайський міністр зустрінеться з військовими та державними діячами, а також здійснить візит до військових частин.
Варто зазначити, що 14 серпня міністр оборони Білорусі Хренін перебуває з робочим візитом у РФ.
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6 серпня повідомлялося, що Китай та РФ провели спільну військово-морську операцію поблизу Аляски. Вони застосували 11 кораблів, які наблизилися до південно-західного узбережжя Аляски. На це ВМС США направили туди чотири есмінці та літак P-8 Poseidon. Речник посольства Китаю Лю Пенгю сказав, що такі дії "не спрямовані проти будь-якої третьої сторони й не мають нічого спільного з поточною міжнародною і регіональною ситуацією". Однак у США зазначили, що відстоюватимуть національні інтереси на Алясці.
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8 серпня у Пентагоні зазначили, що Китай і Росія шукають шляхи для військової взаємодії.
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