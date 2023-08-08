Про це заявив під час пресбрифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

На запитання щодо спільних маневрів Москви й Пекіну неподалік від Алеутських островів, які належать Вашингтону, він відповів:

"Я думаю, нікого не здивує те, що Китай і Росія продовжують шукати шляхи для (військової, - ред.) взаємодії. Ми продовжимо стежити за цією ситуацією та діятимемо належним чином", - зауважив речник Пентагону.

Райдер додав, що російські та китайські кораблі діяли в міжнародних водах цілком правомірно. Проте, за його словами, американські командування NORAD і NORTHCOM відстежували їхню присутність там.

Військово-морська операція Росії та Китаю поблизу Аляски

6 серпня повідомлялося, що Китай та РФ провели спільну військово-морську операцію поблизу Аляски. Вони застосували 11 кораблів, які наблизилися до південно-західного узбережжя Аляски. На це ВМС США направили туди чотири есмінці та літак P-8 Poseidon.

Речник посольства Китаю Лю Пенгю сказав, що такі дії "не спрямовані проти будь-якої третьої сторони й не мають нічого спільного з поточною міжнародною і регіональною ситуацією".

Натомість сенатор-республіканець від Аляски Ден Салліван зазначив, що відправлення американських есмінців до регіону "посилає потужний сигнал (президенту Китаю) Сі Цзіньпіну і (президенту Росії Володимиру) Путіну про те, що Сполучені Штати без вагань будуть захищати й відстоювати наші життєво важливі національні інтереси на Алясці".