Про це повідомило видання CNN.

Республіканські сенатори від Аляски Ден Салліван і Ліза Мурковська заявили, що загалом 11 російських і китайських кораблів діяли поблизу Алеутських островів, і у відповідь їх зустріли чотирма есмінцями ВМС США.

Зокрема Мурковскі сказала, що вона і Салліван вже кілька днів перебувають у "тісному контакті з керівництвом командування Аляски та отримують детальні засекречені брифінги про іноземні судна, які проходять через американські води на Алеутських островах".

Речник посольства Китаю Лю Пенгю повідомив виданню, що "відповідно до щорічного плану співпраці між китайськими та російськими військовими, військові кораблі двох країн нещодавно провели спільне морське патрулювання у відповідних водах у західній та північній частинах Тихого океану. Ці дії не спрямовані проти будь-якої третьої сторони й не мають нічого спільного з поточною міжнародною і регіональною ситуацією".

Салліван заявив, що Китай і Росія не мають наміру порушувати міжнародну безпеку, а також не мають наміру порушувати міжнародне право. Він зокрема нагадав, що китайські й російські судна підійшли так само близько до Аляски минулого літа і були зустрінуті кораблем Берегової охорони США, який тоді здійснював звичайне патрулювання - "прохолодна" реакція, додав сенатор, що змусило його вимагати від вищого військового керівництва бути готовими до більш рішучої відповіді в майбутньому.

"З цієї причини я був радий побачити, що це останнє вторгнення було зустрінуте чотирма есмінцями ВМС США, що посилає потужний сигнал (президенту Китаю) Сі Цзіньпіну і (президенту Росії Володимиру) Путіну про те, що Сполучені Штати без вагань будуть захищати й відстоювати наші життєво важливі національні інтереси на Алясці", - сказав Салліван.