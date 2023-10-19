Лукашенко звільнив посла Білорусі в Україні
У четвер, 19 жовтня, Олександр Лукашенко звільнив з посади посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола
Про це пише БЕЛТА.
Також, президент звільнив з посади посла Білорусі в Естонії В'ячеслава Качанова.
"Глава держави Олександр Лукашенко звільнив Ігоря Сокола з посади Надзвичайного та Повноважного Посла Білорусі в Україні та В'ячеслава Качанова з посади Надзвичайного та Повноважного Посла Білорусі в Естонії. Відповідні укази Президент підписав 19 жовтня", - йдеться у повідомленні.
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