Лукашенко звільнив посла Білорусі в Україні

Про це пише БЕЛТА.

Також, президент звільнив з посади посла Білорусі в Естонії В'ячеслава Качанова.

"Глава держави Олександр Лукашенко звільнив Ігоря Сокола з посади Надзвичайного та Повноважного Посла Білорусі в Україні та В'ячеслава Качанова з посади Надзвичайного та Повноважного Посла Білорусі в Естонії. Відповідні укази Президент підписав 19 жовтня", - йдеться у повідомленні.