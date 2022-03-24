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Дзеркальна відповідь: Україна скоротила кількість співробітників посольства Білорусі до п'яти осіб

24 березня, 2022 четвер
18:32
війна з Росією посольство Білорусі

Україна відповіла на вислання Білорусією більшості українських дипломатів скороченням білоруського посольства до п'яти осіб

Про це повідомив "Європейській правді" речник МЗС Олег Ніколенко.

"Міністерство закордонних справ України сьогодні направило МЗС Білорусі офіційну ноту про рішення української сторони скоротити кількість персоналу посольства Білорусі в Україні до п‘яти осіб. Дипломатична акредитація решти співробітників білоруського посольства скасовується, а їхнє та членів їхніх родин перебування на території України оголошується небажаним", - сказав він.

Крім того, Україна скасувала свій дозвіл на виконання консульських послуг почесному консулу Білорусі у Львові, що є фактично означає закриття консульства.

Як зазначив речник МЗС, коли білоруські дипломати повернуться в Україну, на них буде розповсюджуватися обмеження пересування за межі 40- кілометрової зони від центру Києва.

"Застерігаємо білоруську владу, що будь-які її подальші недружні кроки щодо України отримають рішучу відповідь", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, із Білорусі вислали майже всіх українських дипломатів і закривають українське консульство у Бресті через "недружні дії" Києва.

Білорусь
МЗС
дипломати
консульство
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