Про це повідомляє інформагентство Білорусі Белта з посиланням на інтерв'ю Лукашенка американській телекомпанії NBC.

"Ви знаєте, головний ініціатор, який робить ставку на застосування ядерної зброї... Не здогадуєтеся, хто? Я вам скажу. Польща. Вона провокує вас – США – на якісь рухи в плані ядерної зброї. Не піддавайтеся на цей прийом. Ви велика технологічна країна, не треба танцювати під дудку божевільних політиків", - заявив він.

За словами самопроголошеного президента Білорусі, ядерна зброя має перебувати на складах там, де вона є. На думку Лукашенка, щойно вона лише рушить до Польщі, запуститься ланцюгова реакція.

"З іншого боку підуть відповідні кроки. Тому не треба на це йти. Треба заспокоїтися і сісти за стіл переговорів", – заявив білоруський диктатор.

13 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що використання тактичної ядерної зброї суттєво змінить сутність конфлікту і матиме потужні наслідки. За його словами, країни-члени Альянсу консультувалися та координували бачення щодо ядерного питання.