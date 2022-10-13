Про це Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час пресконференції.

"Цього ранку наші союзники провели регулярну зустріч щодо ядерного стримування Росії", - повідомив Генсек НАТО.

За його словами, країни-члени Альянсу консультувалися та координували бачення щодо ядерного питання.

"Наративи Путіна є безвідповідальними, але ми маємо ставитися серйозно до ядерних погроз. Ми маємо бути пильними й не дати себе залякати. Росія має розуміти, що ядерну війну неможливо виграти, тому її не потрібно розпочинати", - додав Столтенберг.

11 жовтня Єнс Столтенберг повідомив, що наступного тижня відбудуться навчання військ НАТО зі стримування ядерної загрози.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія отримала чітке попередження про важкі наслідки у разі застосування ядерної зброї

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