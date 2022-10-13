Наративи Путіна є безвідповідальними, але ми маємо ставитися серйозно до ядерних погроз, - Столтенберг
Столтенберг заявив, що використання тактичної ядерної зброї суттєво змінить сутність конфлікту і матиме потужні наслідки
Про це Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час пресконференції.
"Цього ранку наші союзники провели регулярну зустріч щодо ядерного стримування Росії", - повідомив Генсек НАТО.
За його словами, країни-члени Альянсу консультувалися та координували бачення щодо ядерного питання.
"Наративи Путіна є безвідповідальними, але ми маємо ставитися серйозно до ядерних погроз. Ми маємо бути пильними й не дати себе залякати. Росія має розуміти, що ядерну війну неможливо виграти, тому її не потрібно розпочинати", - додав Столтенберг.
- 11 жовтня Єнс Столтенберг повідомив, що наступного тижня відбудуться навчання військ НАТО зі стримування ядерної загрози.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія отримала чітке попередження про важкі наслідки у разі застосування ядерної зброї
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