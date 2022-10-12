Про це повідомляє Укрінформ.

Відповідну заяву Столтенберг зробив 12 жовтня у Брюсселі перед початком дводенної зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

"Ми бачили спекуляції щодо можливості використання ядерної зброї в Україні. Ми донесли дуже чітко до Росії, що це матиме важкі наслідки для неї самої. Росія знає, що ядерну війну неможливо виграти, тож вона ніколи не має бути розв’язана", - сказав Столтенберг.

11 жовтня Єнс Столтенберг повідомив, що наступного тижня відбудуться навчання військ НАТО зі стримування ядерної загрози.

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