Наступного тижня відбудуться навчання військ НАТО зі стримування ядерної загрози

Про це очільник НАТО розповів під час брифінгу.

Столтенберг заявив, що навчання необхідні для підтримки високого потенціалу військ НАТО. Генсек повідомив, що Альянс ретельно моніторить ядерний потенціал Росії й наразі жодних змін у розташуванні зброї немає.

"Путін продовжує ядерний шантаж, Росія знає, що ядерну війну неможливо виграти, тож не варто її розпочинати. Ми дуже ретельно моніторимо ядерний потенціал РФ й не помітили жодних змін в розташуванні зброї, але продовжуємо бути пильними", - сказав Столтенберг.

Генсек заявив, що такі навчання планувалися ще до повномасштабного вторгнення Росії та що наразі не варто їх скасовувати, оскільки це може бути сприйнято як "неправильний сигнал".

"Нам треба показати, що стабільна поведінка НАТО - найкращий спосіб попередити будь-яку ескалацію. Ми повинні поводитися згідно з розкладом. Ми ніколи не робитимемо якихось дій, що призведуть до загострення конфлікту", - сказав Єнс Столтенберг.

На брифінгу генсекретар НАТО Столтенберг заявив, що Німеччина та США нададуть сучасні системи ППО для України.

Країни НАТО продовжать надавати підтримку зброєю Україні, а натомість поповнювати свої арсенали новою збільшуючи темпи роботи оборонних підприємств та інвестиції в них.

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