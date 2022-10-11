Про це розповів очільник НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу, який транслювався на телеканалі Еспресо.

Журналістка спитала генсека, чи не залишаться порожніми арсенали країн, які надавали допомогу України? Столтенберг відповів, що вже відбувається їх наповнення і темпи та обсяги цього процесу буде збільшено.

"Ми допомагали Україні ще від 2014 року. Брали озброєння зі складів країн НАТО і передавали Україні – і це було правильне рішення. Адже, якщо виграє Путін, то світ стане ще більш небезпечним і вразливим до агресії. Ми й надалі будемо продовжувати цю допомогу. Тому зараз працюємо над пришвидшенням виготовлення нової зброї, боєприпасів та амуніції. Ця робота вже триває певний час. Ми перейдемо в етап посилення.

На зустрічі міністрів ми будемо думати над тим, як активізувати ці процеси задля досягнення наших цілей. Працюватимемо над розробкою довгострокових планів, які мають пришвидшити приплив інвестицій в оборонну промисловість. Також маємо покращити кооперацію, щоби об'єднати наші зусилля і дати меседж, як інвесторам, так і виробникам", - зазначив очільник НАТО.

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