Лунін показав, як з прапором України святкує чемпіонство "Реалу" в Іспанії

Фото після "золотого" матчу Лунін виклав у Instagram.

На знімку воротар святкує чемпіонство на полі "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді з дружиною та з прапором України.

"Реал" став недосяжним для переслідувачів за чотири тури до закінчення турніру, завдяки перемозі над "Еспаньолом" - 4:0.

У нинішньому сезоні 23-річний Андрій Лунін зіграв за "Реал" лише два матчі.



30 квітня "Реал" достроково став чемпіоном Іспанії з футболу.

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