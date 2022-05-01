Лунін показав, як з прапором України святкує чемпіонство "Реалу" в Іспанії
Український голкіпер Андрій Лунін став чемпіоном Іспанії у складі мадридського "Реалу"
Фото після "золотого" матчу Лунін виклав у Instagram.
На знімку воротар святкує чемпіонство на полі "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді з дружиною та з прапором України.
"Реал" став недосяжним для переслідувачів за чотири тури до закінчення турніру, завдяки перемозі над "Еспаньолом" - 4:0.
У нинішньому сезоні 23-річний Андрій Лунін зіграв за "Реал" лише два матчі.
- 30 квітня "Реал" достроково став чемпіоном Іспанії з футболу.
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