"Реал" достроково став чемпіоном Іспанії з футболу
Мадридський "Реал" за 4 матчі до кінця Ла Ліги став чемпіоном Іспанії з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 34-му турі Ла Ліги мадридський "Реал" розгромив "Еспаньйол" з рахунком 4:0. "Королівський клуб" став недосяжним для "Севільї", яка йде другою і має 64 бали, у "Реалу" тепер 81 очко.
Чемпіонську медаль також отримав український голкіпер Андрій Лунін.
- 27 квітня у першому півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" переміг іспанський "Реал".
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