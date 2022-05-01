"Реал" достроково став чемпіоном Іспанії з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У 34-му турі Ла Ліги мадридський "Реал" розгромив "Еспаньйол" з рахунком 4:0. "Королівський клуб" став недосяжним для "Севільї", яка йде другою і має 64 бали, у "Реалу" тепер 81 очко.



Чемпіонську медаль також отримав український голкіпер Андрій Лунін.

27 квітня у першому півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" переміг іспанський "Реал".

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