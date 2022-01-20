Лунін пропустив гол, але допоміг "Реалу" вийти в чвертьфінал Кубка Іспанії
В 1/8 фіналу Кубка Іспанії з футболу мадридський "Реал" переміг в гостях "Ельче"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Основний час матчу закінчився з рахунком 0:0 і командам довелось виявляти сильнішого в овертаймі. Першими забили гравці "Ельче". Голом, який вразив ворота Андрія Луніна, відзначився Гонсало Верду.
"Реал" ж не розгубився і на класі забив супернику два м'ячі. Відзначились Іско та Еден Азар. Перед цим Марсело отримав червону картку і залишив "королівський" клуб у меншості.
Вилучення оформив і гравець "Ельче" Пере Мілья, який покинув поле на останніх секундах зустрічі.
23 січня "Реал" і "Ельче". зіграють знову, але вже в рамках чемпіонату Іспанії.
22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році із "Зорі", але з того часу зіграв за команду лише 3 матчі. Український воротар виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".Кубок Іспанії
1/8 фіналу
20 січня
"Ельче" - "Реал" 1:2
Голи: Верду, 103 - Іско, 108, Азар, 115
Вилучення: Мілья, 120+2 - Марсело, 102
- 10 січня стало відомо, що Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів "Аякса".
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