Лунін пропустив гол, але допоміг "Реалу" вийти в чвертьфінал Кубка Іспанії

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Основний час матчу закінчився з рахунком 0:0 і командам довелось виявляти сильнішого в овертаймі. Першими забили гравці "Ельче". Голом, який вразив ворота Андрія Луніна, відзначився Гонсало Верду.



"Реал" ж не розгубився і на класі забив супернику два м'ячі. Відзначились Іско та Еден Азар. Перед цим Марсело отримав червону картку і залишив "королівський" клуб у меншості.



Вилучення оформив і гравець "Ельче" Пере Мілья, який покинув поле на останніх секундах зустрічі.

23 січня "Реал" і "Ельче". зіграють знову, але вже в рамках чемпіонату Іспанії.

22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році із "Зорі", але з того часу зіграв за команду лише 3 матчі. Український воротар виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".

10 січня стало відомо, що Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів "Аякса".

1/8 фіналу20 січняВерду, 103 - Іско, 108, Азар, 115Вилучення: Мілья, 120+2 - Марсело, 102