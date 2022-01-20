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Лунін пропустив гол, але допоміг "Реалу" вийти в чвертьфінал Кубка Іспанії

20 січня, 2022 четвер
22:44
Спорт "Ельче" - "Реал"

В 1/8 фіналу Кубка Іспанії з футболу мадридський "Реал" переміг в гостях "Ельче"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Основний час матчу закінчився з рахунком 0:0 і командам довелось виявляти сильнішого в овертаймі. Першими забили гравці "Ельче". Голом, який вразив ворота Андрія Луніна, відзначився Гонсало Верду.

"Реал" ж не розгубився і на класі забив супернику два м'ячі. Відзначились Іско та Еден Азар. Перед цим Марсело отримав червону картку і залишив "королівський" клуб у меншості.

Вилучення оформив і гравець "Ельче" Пере Мілья, який покинув поле на останніх секундах зустрічі.

23 січня "Реал" і "Ельче". зіграють знову, але вже в рамках чемпіонату Іспанії.

22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році із "Зорі", але з того часу зіграв за команду лише 3 матчі. Український воротар виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо". 

Кубок Іспанії

1/8 фіналу

20 січня

"Ельче" - "Реал" 1:2

Голи: Верду, 103 - Іско, 108, Азар, 115
 
Вилучення: Мілья, 120+2 - Марсело, 102 Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
футбол
Реал
результати
Кубок Іспанії
Андрій Лунін
Ельче
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