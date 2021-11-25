Львівщина й Луганщина залишаться в "червоній" зоні карантину
На вимогу облдержадміністрацій Львівщину й Луганщину не переводитимуть із "червоної" зони
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.
Попри стабілізацію COVID-показників, Львівська ОДА виступає проти виключення області з "червоної" зони.
Чиновник наголосив на необхідності дотримуватися вимог щодо карантину й вакцинації, оскільки різдвяні свята стануть чинником ризику.
"У вівторок буде засідання комісії ТЕБ і НС. І враховуючи те, що у нас визначається позитивна тенденція, показники у нас дозволяють вийти з "червоної" зони, ми за проханням адміністрації, вирішили поки що утримувати на території "червоний" рівень епіднебезпеки до більш стабільної ситуації", - сказав Чемерис.
Луганська область також відмовляється переходити з "червоної" зони.
Про це йдеться в протоколі засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС.
У документі зазначено, що керівництви області попросило відтермінувати вихід із "червоної" зони. Прохання задовольнили, а облдержадміністрацію зобов'язали вжити заходів для забезпечення дотримання обмежувальних заходів, передбачених для цієї зони карантину.
- Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що ситуація з коронавірусом повністю стабілізувалася в Луганській і Львівській областях.
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