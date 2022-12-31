Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Львів’янин Левко Кравчук встановив рекорд із одночасного налаштування терміналів Starlink. Він налаштував інтернет одночасно на 14 терміналах Starlink, які одномоментно були у фахівця в роботі.

Національний Реєстр Рекордів визнав цей факт рекордом України в номінації “Найбільша кількість одночасних налаштувань супутникового інтернету Starlink”.

"Хоча сам Левко не проти, щоб це професійне досягнення побили його колеги. Адже все це наближає нашу перемогу, а вона – одна на всіх", – йдеться у дописі Вєтрової.

За її словами, вже щонайменше 100 комплектів Starlink, налаштованих Левком Кравчуком, відправились на фронт.

Також він придумав для маскування терміналів Starlink наносити на тарілки портрети Тараса Шевченка, Лесі Українки, Степана Бандери.

"Взимку звичайні камуфляжні кольори для маскування не годяться. А портрети наших проводирів на білому фоні наче захищають не лише зв’язок на фронті, а й усіх нас в цій війні", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Україна напередодні Нового року отримала чергову партію Starlink, частину з них розмістять у Пунктах незламності, а решту – на об'єктах критичної інфраструктури.

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